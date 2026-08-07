Long de 1,5 mètre et d’un diamètre de 1/2", le flexible PrimoFlex® Premium à réduction de bruits permet de raccorder les stations de pompage automatique et installations d’adduction d’eau aux tuyauteries rigides G3/4. Le flexible limite la production de vibrations. Cela a pour conséquence une réduction considérable du bruit. Le kit inclut un raccord 3/4" pour les tuyauteries d’eau domestique et un raccord G1 pour le montage sur la pompe. Le principe d’étanchéité PerfectConnect radiale des accessoires BP permet un montage d’une simplicité enfantine et assure à la fois une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement irréprochable des pompes.