Kit de raccordement domestique pour tuyaux G3/4
Pour raccorder les stations de pompage automatique ou installations d’adduction d’eau et les systèmes de tuyauterie rigides : le kit de raccordement domestique pour tuyaux (G3/4) avec principe d’étanchéité PerfectConnect.
Long de 1,5 mètre et d’un diamètre de 1/2", le flexible PrimoFlex® Premium à réduction de bruits permet de raccorder les stations de pompage automatique et installations d’adduction d’eau aux tuyauteries rigides G3/4. Le flexible limite la production de vibrations. Cela a pour conséquence une réduction considérable du bruit. Le kit inclut un raccord 3/4" pour les tuyauteries d’eau domestique et un raccord G1 pour le montage sur la pompe. Le principe d’étanchéité PerfectConnect radiale des accessoires BP permet un montage d’une simplicité enfantine et assure à la fois une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement irréprochable des pompes.
Caractéristiques et avantages
Flexible
- Cette solution réduit les vibrations, pour un transfert de bruits nettement réduit à la tuyauterie rigide.
Flexible de raccordement pour tuyauteries rigides
- Pour le raccordement à la pompe d’alimentation en eau à usage domestique. Dans la majorité des cas, les systèmes de tuyauterie ne vont pas jusqu’au lieu d’installation de la pompe. Il est recommandé de relier la pompe à la tuyauterie au moyen d’un flexible.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|219 x 59 x 246
Équipement
- Accessoires de la gamme Kärcher PerfectConnect
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau, de citernes ou de puits