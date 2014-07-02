Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35, Breite 370 mm
Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse aus Aluminium (DN 35) mit 370 mm Breite, inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach zu wechseln sind.
Nass-/Trockenbodendüse aus Aluminium in Nennweite DN 35 mit einer Breite von 370 Millimetern und seitlichen Laufrollen. Die Gummilippen und Bürststreifen können einfach und schnell per Clip getauscht werden. Die Düse eignet sich vor allem zur Beseitigung von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.
Spezifikationen
Technische Daten
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Menge (Stück)
|1
|Breite (mm)
|370
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|380 x 200 x 85
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