Suceur eau et poussières en aluminium en diamètre nominal DN 35, d'une largeur de 370 millimètres et avec des roulettes latérales. Les raclettes en caoutchouc et les bandes de brosses sont faciles et rapides à changer grâce à l'attache. Ce suceur est notamment adapté à l'élimination des poussières fines, des gros déchets ou des liquides avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.