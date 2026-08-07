Das Power Bodentuchset EasyFix enthält 2 hochwertige Tücher für die gründliche und hygienische Reinigung mit dem Dampfreiniger. Das Ultra Abrasiv Tuch besitzt einen höheren Anteil abrasiver Fasern für das besonders einfache Lösen von hartnäckigem Schmutz. Das Abrasiv Tuch unterstützt mit abrasiven Fasern das Ablösen des Schmutzes und bietet mit zusätzlichen weichen Textilanteilen eine hervorragende Schmutzaufnahme, zum Beispiel beim Nachwischen nach dem Reinigen mit dem Ultra Abrasiv Tuch. Dank des Klettsystems lassen sich die Tücher leicht und schnell an der Bodendüse des Dampfreinigers fixieren: einfach das Bodentuch an die Bodendüse EasyFix andrücken und fertig. Während der Arbeit bleibt das Tuch sicher in seiner Position. Nach dem Reinigen kann das benutzte Tuch ohne Schmutzkontakt von der Bodendüse EasyFix entfernt werden: Dazu wird nur auf die am Tuch befestigte Fußlasche getreten und die Bodendüse nach oben weggezogen.