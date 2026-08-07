Pumpenvorfilter gross
Der Pumpenvorfilter schützt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für zuverlässiges Abdichten.
Der Pumpenvorfilter eignet sich für alle gängigen Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke mit G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) – insbesondere für Geräte ohne integrierten Filter mit einer Fördermenge bis zu 6.000 l/h. Der Vorfilter schützt die Pumpe wirksam vor groben Schmutzpartikeln oder Sand und erhöht so die Lebensdauer. Der Filtereinsatz kann zur Reinigung entnommen werden. Die Maschenweite des Feinfilters beträgt 250 µm (0,25 mm). Das radiale PerfectConnect-Dichtprinzip der BP-Zubehöre erlaubt eine kinderleichte Montage, dichtet besonders zuverlässig ab und garantiert so einen störungsfreien Betrieb der Pumpen.
Merkmale und Vorteile
Herausnehmbarer Filter
- Der Filter kann unter fließendem Wasser gereinigt werden und ist so immer wieder neu einsetzbar.
Pumpenvorfilter, groß
- Für Pumpen mit einem Wasserdurchfluss bis 6.000 l/h.
Vorfilter
- Zum zusätzlichen Schutz der Pumpe vor groben Schmutzpartikeln und Sand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Größen
|Bis 6.000 l/h Maschenweite: 250 μm (0,25 mm)
|Druck (bar)
|8
|Maschenweite (mm)
|0.25
|Gewindegröße
|G1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|120 x 220 x 316
Ausstattung
- Zubehör der Kärcher PerfectConnect Reihe
Anwendungsgebiete
- Filtration von Schmutz im Wasser