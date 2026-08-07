Le préfiltre de pompe convient pour l’ensemble des pompes de jardin, stations de pompage automatique et installations d’adduction d’eau courantes avec filetage de raccord G1 (33,3 mm), en particulier pour les équipements sans filtre intégré d’un débit jusqu’à 6000 l/h. Le préfiltre protège efficacement la pompe des impuretés grossières ou du sable, pour une durée de vie encore allongée. Il est possible de retirer l’élément filtrant pour le nettoyer. Le filtre fin a un maillage de 250 µm (0,25 mm). Le principe d’étanchéité radiale des accessoires BP permet un montage d’une simplicité enfantine et assure à la fois une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement irréprochable.