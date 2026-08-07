Rohrreinigungsdreckfräser D30/090
Der rotierende Punktstrahl nach vorne löst hartnäckigste Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen für den nötigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung.
Der innovative und leistungsstarke Rohrreinigungsdreckfräser (Ø 30 mm) verbindet die Vorteile eines Dreckfräsers mit den Eigenschaften von Rohrreinigungsdüsen. Der rotierende Punktstrahl der Rotordüse ist nach vorne gerichtet und macht selbst hartnäckigsten Verschmutzungen den Garaus. Die drei Strahlen, die im 30°-Winkel nach hinten gerichtet sind, sorgen für den nötigen Vorschub und gewährleisten eine komfortable Handhabung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser (mm)
|30
|Düsengröße ( )
|90
|Gewinde
|R 1/8"
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
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Kompatible Geräte
Rohrreinigungsdreckfräser D30/090 Ersatzteile
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Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
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