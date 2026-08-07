Saugrohr, 2 x, HV und NT, DN 35, Länge 505 mm, Kunststoff, Geeignet für: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L

Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Kunststoff (DN 35 und Länge je 505 mm). Für den Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher.