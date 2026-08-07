Saugrohr, 2 x, HV und NT, DN 35, Länge 505 mm, Kunststoff, Geeignet für: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L
Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Kunststoff (DN 35 und Länge je 505 mm). Für den Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher.
Spezifikationen
Technische Daten
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Menge (Stück)
|2
|Material
|Kunststoff
|Länge (mm)
|505
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (kg)
|0.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|502 x 80 x 40
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