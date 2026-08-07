Tube d'aspiration, 2 x, HV et NT, DN 35, longueur de 505 mm, plastique, compatible avec : HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L

Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en plastique haut de gamme (DN 35 et longueur de 505 mm chacun). Pour l'aspirateur à main sans fil HV 1/1 Bp et les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.