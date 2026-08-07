Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0
Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.
Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. Geräteseitig verfügt der 2,5 Meter lange Schlauch über einen Bajonett-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite über einen Clip-2.0-Anschluss. Beide 2.0-Anschlüsse sind kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017.
Spezifikationen
Technische Daten
|Länge (m)
|2.5
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Ausführung
|Standard
|Anschluss auf Zubehörseite¹⁾
|Clip 2.0
|Anschluss auf Geräteseite²⁾
|Bajonett 2.0
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (kg)
|0.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|430 x 380 x 90
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0 Ersatzteile
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Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
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