Die 3,5 m lange Saugschlauchverlängerung erhöht den Aktionsradius, steigert die Bewegungsfreiheit und erleichtert so die Arbeit insbesondere bei der Reinigung von Treppen oder bei der Autoinnenreinigung. Die praktische Saugschlauchverlängerung eignet sich für alle Kärcher Nass-/Trockensauger aus dem Home & Garden-Bereich.