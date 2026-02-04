Rallonge de flexible d'aspiration
La rallonge de flexible d'aspiration de 3,5 m étend le rayon d'action, augmente la liberté de mouvement et facilite ainsi le travail, notamment lors du nettoyage des escaliers ou du nettoyage de l'habitacle. Cette rallonge de flexible d'aspiration pratique est compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher du segment Home & Garden.
Caractéristiques et avantages
Extension du rayon d'action et amélioration du mouvement libre (p.e. pour le nettoyage de l'intérieur des voitures)
Spécifications
Données techniques
|Largeur nominale standard (mm)
|35
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.9
|Poids emballage inclus (kg)
|1.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|3600 x 55 x 64
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Intérieur des véhicules
- Rénovation
- Atelier
- Salle de loisirs
- Cave
- Garage
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Entrée
- Escaliers