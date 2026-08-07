Strahlrohr Classic EASY!Lock, 600 mm

Hochdruckstrahlrohr mit EASY!Lock-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.

Spezifikationen

Technische Daten

Länge (mm) 600
Temperatur (°C) max. 155
Anschlussgewinde EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.8
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