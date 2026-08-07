Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm

Lance d'arrosage Classic orientable munie de poignées ergonomiques en version acier inoxydable robuste et haut de gamme. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.

Spécifications

Données techniques

Longueur (mm) 600
Température (°C) max. 155
Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0.8
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