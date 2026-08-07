Das Bodentuchset EasyFix enthält 2 saugstarke und strapazierfähige Bodentücher aus hochwertiger Feinstfaser für die Bodendüse EasyFix. Das textile Gewebe mit spezieller Schlingenstruktur sorgt für eine besonders gute Schmutzaufnahme. Die hohe Dampfdurchlässigkeit ermöglicht exzellente und hygienische Reinigungsergebnisse – selbst Ecken und Kanten werden im Handumdrehen sauber. Dank des Klettsystems lassen sich die Bodentücher leicht und schnell an der Bodendüse für den Dampfreiniger fixieren: einfach an die Bodendüse EasyFix andrücken und fertig. Während der Arbeit bleibt das Tuch sicher positioniert und kann nicht verrutschen. Nach dem Reinigen kann das benutzte Tuch ohne Schmutzkontakt von der Bodendüse EasyFix abgezogen werden: dazu einfach auf die am Tuch befestigte Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen.