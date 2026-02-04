Verlängerungssaugrohr
Praktisches Verlängerungssaugrohr für größeren Aktionsradius. Die Verlängerung des Saugrohrs empfiehlt sich besonders für Einsätze bei schwer erreichbaren Stellen wie z. B. hohen Decken. Das Saugrohr ist 0,5 m lang und hat eine Nennweite von 35 mm.
Merkmale und Vorteile
Für schwer erreichbare Stellen wie z.B. hohe Decken, tiefe Lichtschächte etc.
Geeignet für alle Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger
Spezifikationen
Technische Daten
|Standardnennweite (mm)
|35
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|480 x 40 x 40
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Hohe Decken
- Lichtschächte