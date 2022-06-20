Vliesfilterbeutel Renovation KFI 489
Spezial-Vliesfilterbeutel für langanhaltende Saugleistung beim Saugen von Feinstaub bei Renovierungen und der Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.
Die Spezial-Vliesfilterbeutel Renovation KFI 489 sind ideal zum Saugen von trockenem und feuchtem Schmutz sowie hervorragend geeignet zum Aufsaugen von Feinstaub, der bei Renovierungsarbeiten und beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen entsteht. Das 5-lagige, extrem reißfeste Vliesmaterial mit Vorfilter sorgt dafür, dass die Filteroberfläche nicht verstopft, und gewährleistet dadurch während der Anwendung eine langanhaltende Saugleistung und eine optimale Staubfiltration. Passgenau entwickelt für die Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger WD 4–7, KWD 4–6 und MV 4–6. Lieferumfang: 4 Beutel.
Merkmale und Vorteile
Fünflagiges Vliesmaterial inkl. Vorfilter
- Für eine langanhaltende Saugleistung und optimale Staubfiltration während der Anwendung.
- Für unterbrechungsfreies Arbeiten.
- Extrem reißfest, hervorragend geeignet bei starker Beanspruchung.
Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|4
|Farbe
|Grau
|Gewicht (kg)
|0.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|265 x 185 x 68
Anwendungsgebiete
- Feinstaub
- Trockener Schmutz
- Feuchter Schmutz
- Werkstatt
- Renovierung