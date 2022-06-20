Les sachets filtres en non-tissé spécial rénovation KFI 489 sont idéaux pour aspirer les saletés sèches et humides et parfaitement adaptés à l'aspiration des poussières fines produites lors des travaux de rénovation et du travail avec des outils électroportatifs. Le matériau non-tissé à 5 couches, extrêmement résistant à la déchirure et muni d'un préfiltre prévient le colmatage de la surface filtrante, garantissant ainsi une puissance d'aspiration durable et une filtration optimale des poussières pendant l'utilisation. Développé sur mesure pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden WD 4 à 7, KWD 4 à 6 et MV 4 à 6. Fourniture : 4 sachets.