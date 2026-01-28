Das Vario Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl bis zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr. Ideal für die Reinigung kleinerer Flächen rund um Haus und Garten. Zum Beispiel für Einsätze an Mauern, Wegen, Zäunen oder Fahrzeugen. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 3.