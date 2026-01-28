La lance Vario Power : d’un jet à détergent basse pression à un jet haute pression avec réglage de la pression en continu, en tournant tout simplement la lance. Idéale pour le nettoyage des petites surfaces dans la maison et le jardin, par exemple les murs, les allées, les clôtures et les voitures. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 3.