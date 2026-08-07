WR 10 EASY!Lock
In Kombination mit Heißwasser-Hochdruckreinigern ermöglicht unsere Unkrautlanze WR 10 eine genauso schnelle wie gründliche Unkrautbeseitigung. Mit 10 cm großem Sprühkopf und Düsenadapter.
Bis zu 98 °C heißes Wasser aus einem Heißwasser-Hochdruckreiniger von Kärcher und unsere Unkrautlanze WR 10 mit 10 Zentimeter großem Sprühkopf garantieren eine effektive und effiziente Unkrautbeseitigung auch auf engstem Raum. Für einen optimierten Fluss des Heißwassers sorgt dabei ein integrierter Düsenadapter, der darüber hinaus die Verwendung jedes unserer Hochdruckgeräte ermöglicht. Das kompakte Design und das geringe Gewicht der Unkrautlanze erleichtern Ihnen die Arbeit und erlauben mühelos auch längeres, unterbrechungsfreies Arbeiten.
Merkmale und Vorteile
Effektive Unkrautbeseitigung durch die optimale Verbindung von Unkrautlanze und Heißwasser-Hochdruckreiniger
- Integrierter Düsenadapter für die richtige Wassermenge bei jedem Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger.
- Modernste Kärcher Brennertechnologie sorgt für optimale Wassertemperatur zur Unkrautbeseitigung (bis zu 98 °C).
Kompakte Unkrautlanze mit geringem Gewicht
- Das kompakte Design erlaubt das Arbeiten bei geringen Platzverhältnissen.
- Das geringe Gewicht entlastet den Anwender und erlaubt längere Arbeitsintervalle.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht (kg)
|0.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.7
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Effektive, chemiefreie und komfortable Unkrautbeseitigung im kommunalen Umfeld
WR 10 EASY!Lock Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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