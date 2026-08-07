WR 100 EASY!Lock
Komfortable und schnelle Unkrautbeseitigung: Unkrautlanze WR 100 mit Fahrwerk, 100 cm breitem Düsenbalken und integriertem Düsenadapter zur Verwendung mit Heißwasser-Hochdruckreinigern.
Ideal zur Unkrautbeseitigung auf größeren Flächen wie auf Wegen oder Parkplätzen geeignet, spielt unsere Unkrautlanze WR 100 ihre Stärken insbesondere in Kombination mit einem unserer Heißwasser-Hochdruckreiniger aus. Die optimale Wassertemperatur von bis zu 98 °C garantiert eine effektive und sehr komfortable Entfernung unerwünschter Beikräuter. Mit der 100 Zentimeter breiten Unkrautlanze mit gleichmäßiger Wasserverteilung arbeiten Sie zeitsparend schnell, während der integrierte Düsenadapter unabhängig vom verwendeten Heißwasser-Hochdruckreiniger jederzeit eine perfekt abgestimmte Wassermenge gewährleistet. Das zugehörige Fahrwerk entlastet Sie spürbar bei der Arbeit und sorgt damit für maximalen Arbeitskomfort.
Merkmale und Vorteile
Effektive Unkrautbeseitigung durch die optimale Verbindung von Unkrautlanze und Heißwasser-Hochdruckreiniger
- Integrierter Düsenadapter für die richtige Wassermenge bei jedem Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger.
- Modernste Kärcher Brennertechnologie sorgt für optimale Wassertemperatur zur Unkrautbeseitigung (bis zu 98 °C).
Zur zeitsparenden Unkrautbeseitigung auf größeren Flächen
- 100 Zentimeter breiter Düsenbalken mit gleichmäßiger Wasserverteilung und hoher Flächenleistung.
- Integriertes Fahrwerk für maximalen Arbeitskomfort.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht (kg)
|1.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.8
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Effektive, chemiefreie und komfortable Unkrautbeseitigung im kommunalen Umfeld
WR 100 EASY!Lock Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
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Für jeden HDS die passende Düsengrösse in der Anwendung mit der Unkrautlanze (separat bestellbar)
MaschineHDS 8/18-4 C(X)
Düse2.113-071.0
Düsengrösse32
MaschineHDS 10/20-4 M(X)
Düse2.113-021.0
Düsengrösse40
MaschineHDS 12/18-4 S(X)
Düse2.113-010.0
Düsengrösse48
MaschineHDS 13/20-4 S(X)
Düse2.113-025.0
Düsengrösse55
MaschineHDS 1000 De
Düse2.113-023.0
Düsengrösse50
Maschine
HDS 13/20 De Tr1 & HDS 17/20 De Tr1
Düse
2.114-004.0
Düsengrösse
60