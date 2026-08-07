WR 100
Élimination confortable et rapide des mauvaises herbes : lance de désherbage WR 100 avec châssis, barre de buse de 100 cm de large et adaptateur de buse intégré à des fins d'utilisation avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude.
Idéale pour éliminer les mauvaises herbes sur de grandes surfaces comme sur des chemins ou les aires de stationnement, notre lance de désherbage WR 100 s'avère particulièrement efficace en combinaison avec notre nettoyeur haute pression à eau chaude. La température d'eau optimale jusqu'à 98 °C garantit une élimination effective et très confortable des mauvaises herbes indésirables. Avec la lance de désherbage de 100 cm de large qui assure une répartition uniforme de l'eau, vous travaillez rapidement et gagnez du temps, tandis que l'adaptateur de buse intégré fournit à tout moment un volume d'eau parfaitement adapté indépendamment du nettoyeur haute pression à eau chaude utilisé. Le châssis correspondant allège considérablement le travail et assure ainsi un confort de travail maximal.
Caractéristiques et avantages
Désherbage efficace grâce à la combinaison optimale d'une lance de désherbage et d'un nettoyeur haute pression à eau chaude
- Adaptateur de buse intégré pour un débit d'eau adapté sur chaque nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher.
- La technologie moderne de brûleur Kärcher assure une température d'eau optimale pour l'élimination des mauvaises herbes (jusqu'à 98 °C).
Pour une élimination rapide des mauvaises herbes sur de plus grandes surfaces
- Barre de buse de 100 cm de large avec répartition uniforme de l'eau et haute performance.
- Châssis intégré pour un confort de travail maximal.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids (kg)
|1.2
|Poids emballage inclus (kg)
|2.8
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Désherbage efficace, sans produits chimiques et confortable pour les applications communales
Pièces de rechange WR 100
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
La bonne taille de buse pour chaque HDS utilisé avec la lance de désherbage (peut être commandée séparément)
AppareilHDS 8/18-4 C(X)
Buse2.113-071.0
Taille de la buse32
AppareilHDS 10/20-4 M(X)
Buse2.113-021.0
Taille de la buse40
AppareilHDS 12/18-4 S(X)
Buse2.113-010.0
Taille de la buse48
AppareilHDS 13/20-4 S(X)
Buse2.113-025.0
Taille de la buse55
AppareilHDS 1000 De
Buse2.113-023.0
Taille de la buse50
Appareil
HDS 13/20 De Tr1 & HDS 17/20 De Tr1
Buse
2.114-004.0
Taille de la buse
60