WR 20 EASY!Lock
Für eine gründliche Unkrautbeseitigung: Unkrautlanze WR 20 zur Nutzung mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger. Ausgestattet mit einem 20 cm breiten Düsenbalken und integriertem Düsenadapter.
Schnell, gründlich und komfortabel: In Kombination mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger von Kärcher entfaltet unsere Unkrautlanze WR 20 ihr ganzes Können. Für eine effektive Unkrautbeseitigung stellt der Hochdruckreiniger die dazu optimale Wassertemperatur von bis zu 98 °C bereit. Der integrierte Düsenadapter gewährleistet einen optimierten Fluss des heißen Wassers an der 20 Zentimeter breiten Lanze und erleichtert so die nachhaltige Entfernung der unerwünschten Beikräuter.
Merkmale und Vorteile
Für eine effektive Unkrautbeseitigung optimiertes Zusammenspiel von Hochdruckreiniger und Unkrautlanze
- Der integrierte Düsenadapter garantiert einen konstanten Wasserfluss über den gesamten Düsenbalken.
- Modernste Brennertechnologie sorgt für die optimale Wassertemperatur zur Unkrautbeseitigung (bis zu 98 °C).
Kompaktes Design der Unkrautlanze
- Die kompakte Form erlaubt das Arbeiten auch auf engem Raum.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht (kg)
|0.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.5
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Effektive und komfortable Unkrautbeseitigung
WR 20 EASY!Lock Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.