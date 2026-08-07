WR 20 taraudage trapézoïdal

Pour une élimination complète des mauvaises herbes: la lance WR 20 à utiliser avec un nettoyeur haute pression à eau chaude de Kärcher. Équipé d'une barre de buse de 20 cm de large et d'un adaptateur de buse.

Rapide, minutieux et confortable: En combinaison avec un nettoyeur haute pression à eau chaude de Kärcher, notre lance WR 20 déploie tout son potentiel. Pour un désherbage efficace, le nettoyeur haute pression fournit la température optimale de l'eau de 98 ° C. L'adaptateur de buse fourni assure un flux d'eau chaude optimisé sur la lance de 20 cm de large, facilitant ainsi l'élimination à long terme des mauvaises herbes indésirables.

Caractéristiques et avantages
Interaction optimisée entre le nettoyeur haute pression et la lance pour mauvaises herbes pour un désherbage efficace
  • L'adaptateur de buse intégré garantit un débit d'eau constant sur toute la barre de buse.
  • La technologie de brûleur la plus moderne assure une température d'eau optimale pour l'élimination des mauvaises herbes (jusqu'à 98 °C).
Conception compacte de la lance à mauvaises herbes
  • La forme compacte permet de travailler dans des espaces confinés.
Spécifications

Données techniques

Filetage des raccords EASY!Lock
Poids (kg) 0.3
Poids emballage inclus (kg) 0.5
Domaines d'utilisation
  • Enlèvement efficace et confortable des mauvaises herbes
Pièces de rechange WR 20 taraudage trapézoïdal

Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.

Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).

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La bonne taille de buse pour chaque HDS utilisé avec la lance de désherbage (peut être commandée séparément)

Appareil

HDS 8/18-4 C(X)

Buse

2.113-071.0

Taille de la buse

32

Appareil

HDS 10/20-4 M(X)

Buse

2.113-021.0

Taille de la buse

40

Appareil

HDS 12/18-4 S(X)

Buse

2.113-010.0

Taille de la buse

48

Appareil

HDS 13/20-4 S(X)

Buse

2.113-025.0

Taille de la buse

55

Appareil

HDS 1000 De

Buse

2.113-023.0

Taille de la buse

50

Appareil

HDS 13/20 De Tr1 & HDS 17/20 De Tr1

Buse

2.114-001.0

Taille de la buse

45