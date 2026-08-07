WR 50
In Kombination mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger ist die 50 cm breite Unkrautlanze WR 50 ideal zur Unkrautbeseitigung. Lieferung mit adaptivem Fahrwerk und integriertem Düsenadapter.
Effiziente und mühelose Unkrautbeseitigung: einfach die Unkrautlanze WR 50 an Ihrem Heißwasser-Hochdruckreiniger von Kärcher anbringen und bequem, gründlich und insbesondere auch nachhaltig das lästige Unkraut entfernen. Dazu stellt der Hochdruckreiniger die zu dessen Beseitigung optimale Temperatur von bis zu 98 °C bereit, während der integrierte Düsenadapter für den optimalen Wasserfluss am 50 Zentimeter breiten Düsenbalken sorgt. Dank des mitgelieferten adaptiven Räder-Anbausatzes für die Lanze arbeiten Sie auch bei längeren Einsätzen komfortabel und ermüdungsfrei.
Merkmale und Vorteile
Mitgelieferter, adaptiver Räder-Anbausatz
- Komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten bei längeren Einsätzen.
- Ein optimaler Arbeitsabstand zum Boden ist jederzeit gewährleistet.
Für eine effektive Unkrautbeseitigung optimiertes Zusammenspiel von Hochdruckreiniger und Unkrautlanze
- Der integrierte Düsenadapter garantiert die korrekte Wassermenge je nach verwendetem Hochdruckreiniger.
- Modernste Brennertechnologie sorgt für die optimale Wassertemperatur zur Unkrautbeseitigung (bis zu 98 °C).
Kompaktes Design der Unkrautlanze
- Die kompakte Form erlaubt das Arbeiten auch auf engem Raum.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht (kg)
|2.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3.5
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Effektive und komfortable Unkrautbeseitigung
WR 50 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
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Für jeden HDS die passende Düsengrösse in der Anwendung mit der Unkrautlanze (separat bestellbar)
MaschineHDS 8/18-4 C(X)
Düse2.113-071.0
Düsengrösse32
MaschineHDS 10/20-4 M(X)
Düse2.113-021.0
Düsengrösse40
MaschineHDS 12/18-4 S(X)
Düse2.113-010.0
Düsengrösse48
MaschineHDS 13/20-4 S(X)
Düse2.113-025.0
Düsengrösse55
MaschineHDS 1000 De
Düse2.113-023.0
Düsengrösse50
Maschine
HDS 13/20 De Tr1 & HDS 17/20 De Tr1
Düse
2.114-004.0
Düsengrösse
60