WR 50
En combinaison avec un nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher, la lance WR 50 de 50 cm de large est idéale pour l'élimination des mauvaises herbes. Livré avec un châssis adaptable et un adaptateur de buse.
Élimination efficace et sans effort des mauvaises herbes: il suffit de connecter la lance WR 50 à votre nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher et d'éliminer les mauvaises herbes de manière confortable, complète et durable. Le nettoyeur haute pression fournit la température optimale de 98 ° C pour l'élimination des herbes, tandis que l'adaptateur de buse fourni assure un débit d'eau optimal sur la barre de buse de 50 cm de large. Grâce au kit de fixation de la roue adaptative fourni pour la lance, vous pouvez travailler confortablement et sans fatigue, même à long terme.
Caractéristiques et avantages
Kit de roues adaptatif fourni
- Travail confortable et sans fatigue pour des opérations plus longues.
- Une distance de travail optimale au sol est garantie à tout moment.
Interaction optimisée entre le nettoyeur haute pression et la lance pour mauvaises herbes pour un désherbage efficace
- L'adaptateur de buse intégré garantit la quantité d'eau adéquate en fonction du nettoyeur haute pression utilisé.
- La technologie de brûleur la plus moderne assure une température d'eau optimale pour l'élimination des mauvaises herbes (jusqu'à 98 °C).
Conception compacte de la lance à mauvaises herbes
- La forme compacte permet de travailler dans des espaces confinés.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids (kg)
|2.2
|Poids emballage inclus (kg)
|3.5
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Enlèvement efficace et confortable des mauvaises herbes
Pièces de rechange WR 50
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
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La bonne taille de buse pour chaque HDS utilisé avec la lance de désherbage (peut être commandée séparément)
AppareilHDS 8/18-4 C(X)
Buse2.113-071.0
Taille de la buse32
AppareilHDS 10/20-4 M(X)
Buse2.113-021.0
Taille de la buse40
AppareilHDS 12/18-4 S(X)
Buse2.113-010.0
Taille de la buse48
AppareilHDS 13/20-4 S(X)
Buse2.113-025.0
Taille de la buse55
AppareilHDS 1000 De
Buse2.113-023.0
Taille de la buse50
Appareil
HDS 13/20 De Tr1 & HDS 17/20 De Tr1
Buse
2.114-004.0
Taille de la buse
60