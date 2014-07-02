Textilimprägnierer Care Tex RM 762, 500ml

Hochwirksamer Schutz mit Langzeitwirkung für alle textilen Beläge. Teppiche, Polster und Autositze erhalten einen schmutzabweisenden Schutzfilm, der die Wiederanschmutzung erschwert. Schmutz kann so leichter und gründlicher abgesaugt werden.