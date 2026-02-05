Optimales Reinigen des Autoinnenraums mit dem speziellen Autozubehörset für die Geräte VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily und VC 7 Cordless yourMax. Die breite Polsterdüse ermöglicht eine schnelle und effiziente Reinigung der Polster und Sitze im Auto. Der flexible Verlängerungsschlauch eignet sich optimal zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen, wie beispielsweise Zwischenräume, und die lange und flexible Fugendüse erreicht auch engste Bereiche.