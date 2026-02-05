Dank der besonders weichen Rolle reinigt die Hartbodendüse empfindliche Hartböden, wie Parkett, Laminat, Kork, PVC, Linoleum und Fliesen, nachhaltig und schonend zugleich. Sie wurde extra für den VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily und den VC 7 Cordless yourMax entwickelt und gleitet sanft und leichtgängig über den Boden. Ein weiterer Vorteil ist das flexible Gelenk der Hartbodendüse, das eine extreme Wendigkeit und eine sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln ermöglicht. Ebenfalls praktisch: Die LEDs an der Bodendüse machen Schmutz besser sichtbar und sorgen damit für eine noch gründlichere Reinigung.