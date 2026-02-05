Als Teil des 3-stufigen Filtersystems mit Zyklon-, Lufteinlass- und HEPA- bzw. Schwammfilter filtert der Lufteinlassfilter feinere Partikel während des Saugens aus der Luft heraus, bevor diese dann nochmals durch den Abluftfilter (HEPA 12 oder Abluftschaumfilter, je nach Gerät) gesäubert wird. Unsere Empfehlung: die regelmäßige Reinigung des Lufteinlassfilters durch Abklopfen des angesammelten Staubs und mithilfe des Filterreinigungswerkzeugs von Kärcher. Passend zu den Geräten VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily und VC 7 Cordless yourMax.