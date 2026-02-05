Die Miniturbobürste entfernt mit ihrer schnell rotierenden Bürstenwalze mühelos Fussel und Tierhaare von Polstermöbeln und vielen anderen Oberflächen. Die kompakte Größe ermöglicht das Reinigen auch an engen und schwer zugänglichen Stellen. Nach dem Einsatz lässt sich die Bürstenwalze einfach aus der Düse herausnehmen und reinigen. Die Miniturbobürste ist das ideale Zubehör für die Akku-Staubsauger VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax.