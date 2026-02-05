Die extrem reißfesten, 3-lagigen Vliesfilterbeutel KFI 357 überzeugen während der Anwendung durch eine hohe Saugleistung und Staubfiltration. Sie sind zudem für eine starke Beanspruchung ausgelegt, zum Beispiel für das Saugen von grobem und feuchtem Schmutz. Passgenau entwickelt für die Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 und MV 3 sowie für die Kärcher Waschsauger SE 4, SE 4001 und SE 4002. Lieferumfang: 4 Beutel.