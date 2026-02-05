Vliesfilterbeutel KFI 357
Die extrem reißfesten Vliesfilterbeutel KFI 357 meistern problemlos das Saugen von trockenem und feuchtem Schmutz. Geeignet für Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger und Waschsauger.
Die extrem reißfesten, 3-lagigen Vliesfilterbeutel KFI 357 überzeugen während der Anwendung durch eine hohe Saugleistung und Staubfiltration. Sie sind zudem für eine starke Beanspruchung ausgelegt, zum Beispiel für das Saugen von grobem und feuchtem Schmutz. Passgenau entwickelt für die Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 und MV 3 sowie für die Kärcher Waschsauger SE 4, SE 4001 und SE 4002. Lieferumfang: 4 Beutel.
Merkmale und Vorteile
Dreilagiges Vliesmaterial
- Für eine hohe Saugleistung und hohe Staubfiltration während der Anwendung.
- Extrem reißfest, hervorragend geeignet bei starker Beanspruchung.
Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Geeignet für Kärcher Waschsauger SE 4, SE 4001, SE 4002
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|4
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|230 x 200 x 12
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Trockener Schmutz
- Feuchter Schmutz