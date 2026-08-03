eco!Booster TR 045
eco!Booster con un 50 % más de rendimiento en superficie que la boquilla de alto rendimiento de Kärcher; adecuada para superficies delicadas. Para hidrolimpiadoras de agua caliente y fría (tamaño de boquilla 045).
En comparación con la boquilla de alto rendimiento de Kärcher, la eco!Booster permite un rendimiento en superficie un 50 % mayor. Es ideal para limpiar superficies delicadas como fachadas enlucidas o paredes de madera. Además, gracias a la mayor anchura del chorro se consigue aumentar la eficacia, lo que se traduce en un menor consumo de energía y agua. La eco!Booster es adecuada para hidrolimpiadoras de agua caliente y fría (hasta 85 °C) de Kärcher, es compatible con la interfaz EASY!Lock y tiene el tamaño de boquilla 045. Con el revolucionario concepto de boquilla, se aspira aire para guiar el chorro de agua. De este modo, se consiguen los mejores resultados de limpieza en menos tiempo, lo que supone una diferencia considerable para grupos destinatarios como la industria de la construcción o la limpieza de vehículos.
Características y ventajas
Rendimiento de limpieza un 50 % superior en comparación con el chorro plano
- Limpieza en profundidad, rápida y más sostenible.
50 % más de eficiencia hídrica¹⁾
- Ahorro de agua.
Eficiencia energética¹⁾ un 50 % superior¹⁾
- Ahorro de energía.
Versatilidad de uso
- Especialmente apta para superficies sensibles como pintura o madera.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión (bar)
|máx. 300
|Temperatura (°C)
|máx. 85
|Tamaño de la boquilla ( )
|45
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,5
|Observaciones
|¹⁾ Cálculo basado en un 50 % más de superficie que puede limpiarse con la misma cantidad de energía y agua en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher.
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Limpieza de fachadas
- Aplicaciones municipales como, por ejemplo, la limpieza de fachadas o vallas.
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de establos en el sector agrícola