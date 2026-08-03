En comparación con la boquilla de alto rendimiento de Kärcher, la eco!Booster permite un rendimiento en superficie un 50 % mayor y es ideal para limpiar superficies delicadas como fachadas enlucidas o paredes de madera. La eficacia se consigue gracias a la mayor anchura del chorro y permite reducir el consumo de energía y agua. Es adecuada para hidrolimpiadoras de agua caliente y fría (hasta 85 °C) de Kärcher, es compatible con la interfaz EASY!Lock y tiene el tamaño de boquilla 050. Con el revolucionario concepto de boquilla, se aspira aire para guiar el chorro de agua. Esto permite obtener excelentes resultados de limpieza en menos tiempo, lo que es especialmente importante en sectores como la construcción o la limpieza de vehículos.