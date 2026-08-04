Adaptateur voiture
Ne tombez jamais en panne d'énergie en déplacement : avec l'adaptateur pour voiture, le Nettoyeur Extérieur Mobile peut être facilement utilisé via la batterie de la voiture.
L'adaptateur pour voiture Kärcher peut être facilement connecté à l'allume-cigare de la voiture et à la prise de chargement du Nettoyeur Extérieur Mobile. Le Nettoyeur Extérieur Mobile peut donc être alimenté (non chargé) via la batterie de la voiture - par exemple, lorsque la batterie du nettoyeur est à plat. Pour une puissance de nettoyage continue en déplacement
Caractéristiques et avantages
Avec un raccord adapté aux allume-cigares standard des véhicules
- Pour un raccordement pratique à votre véhicule.
- Peut être connecté à la prise de charge du nettoyeur extérieur mobile
Source d'alimentation idéale pour les trajets en véhicule
- Toujours chargé - indépendamment de la batterie
- Pour une mobilité totale
Grand rayon d'action
- 2 mètres de longueur
- Le nettoyeur extérieur mobile peut donc être idéalement placé à côté de la voiture
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|150 x 38 x 54
Appareils compatibles
Produits à la gamme
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