L'adaptateur pour voiture Kärcher peut être facilement connecté à l'allume-cigare de la voiture et à la prise de chargement du Nettoyeur Extérieur Mobile. Le Nettoyeur Extérieur Mobile peut donc être alimenté (non chargé) via la batterie de la voiture - par exemple, lorsque la batterie du nettoyeur est à plat. Pour une puissance de nettoyage continue en déplacement