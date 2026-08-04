Batterie de rechange pour WV 5

Bénéficiez d'un nettoyage non-stop avec la batterie de rechange pour le nettoyeur de vitres WV 5.

Grâce à la batterie de rechange disponible en option, vous pouvez nettoyer en continu avec les nouveaux WV 5 - sans interrompre votre travail. Il suffit de retirer la batterie en place de l'appareil en un clic et d'insérer la nouvelle tout aussi facilement. Et vous êtes prêt à continuer ...

Caractéristiques et avantages
Pour un nettoyage infini
Nettoyage sans interruptions
Remplacement de la batterie facile et rapide avec un seul clic
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Type de batterie Batterie interchangeable Lithium-ion
Couleur gris
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 57 x 81 x 28
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme