Batterie de rechange pour WV 5
Bénéficiez d'un nettoyage non-stop avec la batterie de rechange pour le nettoyeur de vitres WV 5.
Grâce à la batterie de rechange disponible en option, vous pouvez nettoyer en continu avec les nouveaux WV 5 - sans interrompre votre travail. Il suffit de retirer la batterie en place de l'appareil en un clic et d'insérer la nouvelle tout aussi facilement. Et vous êtes prêt à continuer ...
Caractéristiques et avantages
Pour un nettoyage infini
Nettoyage sans interruptions
Remplacement de la batterie facile et rapide avec un seul clic
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Couleur
|gris
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|57 x 81 x 28