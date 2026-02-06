Brosses latérales météo humide pour balayeuse S4
Brosses latérales météo humide pour balayeuse S4 pour déchets humides. Adaptées aux balayeuses S 4 à S 4 Twin.
Les brosses latérales dotées d'un garnissage associant des poils standard et des poils triple résistance sont parfaites pour décoller et balayer les déchets humides. Elles sont par exemple recommandées pour le balayage des feuilles mouillées par la pluie et adhérant au sol. Les brosses latérales sont adaptées aux balayeuses S 4 à S 4 Twin.
Caractéristiques et avantages
Configuration spéciale de la brosse composée d'un mélange de poils standard et de poils trois fois plus durs
- Force de sortie améliorée pour détacher et balayer les déchets humides
- Même les déchets fins sont balayés de manière fiable
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|250 x 250 x 50
Domaines d'utilisation
- Chemins
- Saleté humide