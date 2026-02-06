Buse de sol pour SE 3 Compact
La buse de sol pour SE 3 Compact nettoie les moquettes, les tapis mais aussi les tissus plus larges comme les canapés ou les fauteuils.
L'innovante buse de sol pour SE 3 Compact, combinée aux tubes d'extension, permet aux utilisateurs de nettoyer des tapis, des moquettes mais aussi des surfaces plus larges comme les fauteuils, les canapés... Cette buse est donc l'accessoire idéal pour nettoyer sans efforts et en profondeur les tapis et les surfaces textiles en un rien de temps. Convient aux détacheurs SE 3 Compact et SE 3 Compact Floor.
Caractéristiques et avantages
Convient aux détacheurs SE 3 Compact et SE 3 Compact Floor
Buse extra-large
- Nettoie les tissus et les tapis deux fois plus vite qu'avec une buse classique
- Pour des résultats de nettoyage parfaits en un rien de temps
Fonction d'injection / extraction
- Pour un nettoyage en profondeur de tous les types de tapis, textiles et meubles en tissus, et ce jusqu'aux fibres.
Couvercle transparent
- Permet un contrôle continu du processus pendant le nettoyage
Technologie d'injection/extraction Kärcher approuvée
- Pour des résultats de nettoyage optimaux
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|0,9
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Tapis
- Tissus d'ameublement