L'innovante buse de sol pour SE 3 Compact, combinée aux tubes d'extension, permet aux utilisateurs de nettoyer des tapis, des moquettes mais aussi des surfaces plus larges comme les fauteuils, les canapés... Cette buse est donc l'accessoire idéal pour nettoyer sans efforts et en profondeur les tapis et les surfaces textiles en un rien de temps. Convient aux détacheurs SE 3 Compact et SE 3 Compact Floor.