Buses de rechange pour T Racer T150, T250, T350, T450, T7 Plus, T7, T5, T2, T1
Lot de buses de rechange compatible avec les nettoyeurs de surfaces T-Racer T 7 Plus, T 5 et T 450.
Les buses de rechange de qualité supérieure permettent un changement rapide et facile des buses pour nettoyeurs de surfaces T-Racer T 7 Plus, T 5 et T 450. Trois paires de buses pour différentes classes de puissance des nettoyeurs haute pression ainsi que deux agrafes de fixation sont incluses. Pour les modèles T-Racer T 7 Plus et T 450, le kit comprend en plus une Powerbuse pour le nettoyage des angles ainsi qu'une buse pour le rinçage de la surface nettoyée.
Caractéristiques et avantages
Buse de rechange
- Remplacement rapide et facile de vieilles buses.
- Haute qualité pour une durée de service prolongée.
Haute pression - jet plat
- Nettoyage et enlèvement de même des salissures tenaces.
Nettoyage puissant en combinaison avec un nettoyeur haute pression
- Désincrustent et nettoient efficacement.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|17 x 17 x 18
Pour les autres modèles, merci de contacter notre service client ou de vous adresser à votre revendeur.