Les buses de rechange de qualité supérieure permettent un changement rapide et facile des buses pour nettoyeurs de surfaces T-Racer T 7 Plus, T 5 et T 450. Trois paires de buses pour différentes classes de puissance des nettoyeurs haute pression ainsi que deux agrafes de fixation sont incluses. Pour les modèles T-Racer T 7 Plus et T 450, le kit comprend en plus une Powerbuse pour le nettoyage des angles ainsi qu'une buse pour le rinçage de la surface nettoyée.