Le nettoyeur de surfaces T 7 Plus permet de nettoyer efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues en extérieur. L'action rotative des buses assure une élimination plus rapide de la saleté, offrant un gain de temps de travail d'environ 50 % en comparaison avec le nettoyage avec une lance VarioPower. La buse d'angle, offre la possibilité d'un nettoyage des recoins et des bords. Et à l'aide de la buse de rinçage intégrée, la saleté détachée s'enlève simplement en rinçant la surface nettoyée. En réglant l'écart entre les buses et l'objet à nettoyer, les surfaces dures telles que la pierre et le béton, ou plus délicates, peuvent être nettoyées sans endommager le support. Grâce à l'effet de glisse, le T-Racer est particulièrement facile à manœuvrer. Il est possible de passer d'une buse à l'autre en actionnant les pédales directement au pied. Même les surfaces verticales comme les portes de garage peuvent être nettoyées. Convient pour les nettoyeurs haute pression des classes K 4 à K 7.