T-Racer T 7 Plus
Le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer permet de nettoyer efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues en extérieur. La buse de rinçage permet de pousser la saleté du support nettoyé.
Le nettoyeur de surfaces T 7 Plus permet de nettoyer efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues en extérieur. L'action rotative des buses assure une élimination plus rapide de la saleté, offrant un gain de temps de travail d'environ 50 % en comparaison avec le nettoyage avec une lance VarioPower. La buse d'angle, offre la possibilité d'un nettoyage des recoins et des bords. Et à l'aide de la buse de rinçage intégrée, la saleté détachée s'enlève simplement en rinçant la surface nettoyée. En réglant l'écart entre les buses et l'objet à nettoyer, les surfaces dures telles que la pierre et le béton, ou plus délicates, peuvent être nettoyées sans endommager le support. Grâce à l'effet de glisse, le T-Racer est particulièrement facile à manœuvrer. Il est possible de passer d'une buse à l'autre en actionnant les pédales directement au pied. Même les surfaces verticales comme les portes de garage peuvent être nettoyées. Convient pour les nettoyeurs haute pression des classes K 4 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Deux buses à jet plat rotativesBon rendement surfacique, idéal pour le nettoyage de grandes surfaces.
Protection anti-éclaboussuresUn nettoyage sans éclaboussures.
Buse supplémentaire intégréeIdéal pour un nettoyage sans éclaboussures des coins et des bords. Changement facile de buse par simple pression au pied
Buse de rinçage intégrée
- La saleté détachée peut être rincée immédiatement, ce qui évite un travail supplémentaire après le nettoyage
Réglage de la hauteur
- Le réglage de l'espacement entre les buses permet de nettoyer différentes surfaces.
- Nettoyage de surfaces délicates et non-délicates comme le bois et la pierre.
Poignée
- Nettoyage simple de surfaces verticales.
Effet hydroglisseur
- Le T-Racer, avec son effet hydroglisseur, rend le nettoyage simple et sans effort
Glisse sur toutes les surfaces
- Le nettoyeur de surface glisse sur la surface pendant le rinçage
Boutons pédales
- Le passage d'une fonction à l'autre se fait sans problème et de manière ergonomique
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|1,9
|Poids avec emballage (kg)
|2,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|769 x 288 x 996
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Terrasses
- Portes de garage
- Façades de petites maisons
- Allées, entrées de garage
- Murs de jardin et de pierre
- Chemins
