Le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer permet un nettoyage rapide et efficace des grandes surfaces planes en extérieur. Particulièrement pratique : le nettoyeur de surfaces offre la possibilité d'ajuster l'écart entre les buses et la surface à nettoyer. Ainsi, les surfaces dures telles que la pierre et le béton, de même que les surfaces délicates, peuvent être nettoyées sans endommager le support. Le T 5 T-Racer permet de consacrer environ deux fois moins de temps au nettoyage qu'avec une lance VarioPower. En outre, le capot protège l'utilisateur et son environnement contre les projections d'eau et grâce à l'effet de glisse, les manœuvres sont un jeu d'enfants. À l'aide de la poignée ergonomique, même les surfaces verticales telles que les portes de garage peuvent être nettoyées. Convient pour les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.