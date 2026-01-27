T-Racer T 5
Le nettoyeur de surfaces T-Racer T 5 permet de nettoyer plus rapidement et sans éclaboussures les surfaces planes extérieures.
Le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer permet un nettoyage rapide et efficace des grandes surfaces planes en extérieur. Particulièrement pratique : le nettoyeur de surfaces offre la possibilité d'ajuster l'écart entre les buses et la surface à nettoyer. Ainsi, les surfaces dures telles que la pierre et le béton, de même que les surfaces délicates, peuvent être nettoyées sans endommager le support. Le T 5 T-Racer permet de consacrer environ deux fois moins de temps au nettoyage qu'avec une lance VarioPower. En outre, le capot protège l'utilisateur et son environnement contre les projections d'eau et grâce à l'effet de glisse, les manœuvres sont un jeu d'enfants. À l'aide de la poignée ergonomique, même les surfaces verticales telles que les portes de garage peuvent être nettoyées. Convient pour les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Deux buses à jet plat rotativesBon rendement surfacique, idéal pour le nettoyage de grandes surfaces.
Protection anti-éclaboussuresUn nettoyage sans éclaboussures.
Réglage de la hauteurLe réglage de l'espacement entre les buses permet de nettoyer différentes surfaces. Nettoyage de surfaces délicates et non-délicates comme le bois et la pierre.
Poignée
- Nettoyage simple de surfaces verticales.
Effet hydroglisseur
- Le T-Racer, avec son effet hydroglisseur, rend le nettoyage simple et sans effort
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|1,4
|Poids avec emballage (kg)
|2,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|708 x 280 x 995
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Terrasses
- Portes de garage
- Façades de petites maisons
- Allées, entrées de garage
- Murs de jardin et de pierre
- Chemins
Accessoires
