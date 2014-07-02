Le filtre intermédiaire lavable retient des particules minuscules transportées par l'air comme les particules de poussières et des allergènes qui se trouvent dans l'air humide. Ce filtre garantit une protection de l'aspirateur avec filtre à eau contre l'arrivée de l'eau. Le filtre avec des coins en caoutchouc peut être ouvert et nettoyé sous l'eau courante. Laissez sécher le filtre tout simplement sur un radiateur.