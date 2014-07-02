Filtre intermédiaire moteur pour DS
Un filtre lavable de haute qualité HEPA et imperméable protège le moteur et retient jusqu‘à 99% des particules de poussières.
Le filtre intermédiaire lavable retient des particules minuscules transportées par l'air comme les particules de poussières et des allergènes qui se trouvent dans l'air humide. Ce filtre garantit une protection de l'aspirateur avec filtre à eau contre l'arrivée de l'eau. Le filtre avec des coins en caoutchouc peut être ouvert et nettoyé sous l'eau courante. Laissez sécher le filtre tout simplement sur un radiateur.
Caractéristiques et avantages
Lavable
- Réutilisable et durable
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|195 x 97 x 34