Fixation murale pour antenne RTK pour robots tondeuses RCX
Montage facile de l'antenne RTK sur les murs extérieurs. L'ensemble comprend le support, les vis et les chevilles.
Le support mural offre une plus grande flexibilité lors de l'installation de l'antenne RTK. Il vous suffit d'insérer la tête de l'antenne dans le support, puis de le fixer au mur à l'aide des vis et des chevilles fournies. Une vue dégagée du ciel à 100° doit être maintenue. Il peut être monté sur des murs sans débord de toit, sur des balcons, sur des abris de jardin, etc
Caractéristiques et avantages
Support sécurisé
- L'antenne RTK peut être montée fermement et en toute sécurité sur les murs extérieurs à l'aide du support et des quatre vis et chevilles fournies.
Montage flexible
- Le support mural ouvre de nombreuses possibilités de montage sur murs, balcons, abris de jardin, etc.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|205 x 175 x 95