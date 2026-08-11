Le support mural offre une plus grande flexibilité lors de l'installation de l'antenne RTK. Il vous suffit d'insérer la tête de l'antenne dans le support, puis de le fixer au mur à l'aide des vis et des chevilles fournies. Une vue dégagée du ciel à 100° doit être maintenue. Il peut être monté sur des murs sans débord de toit, sur des balcons, sur des abris de jardin, etc