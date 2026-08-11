Fixation pour supports horizontaux (poteaux, barrières, balcons) pour robots tondeuses RCX
Montage flexible de l'antenne RTK sur des éléments horizontaux ou verticaux via un mécanisme de serrage
Le support de serrage offre une plus grande flexibilité lors de l'installation de l'antenne RTK. Il vous suffit d'insérer la tête de l'antenne dans le support, puis de le visser sur des éléments horizontaux à l'aide du dispositif de serrage. Le support peut être basculé de l'horizontal à la verticale en une seule étape simple. Une vue dégagée du ciel à 100° doit être maintenue. Il peut être monté sur des clôtures de jardin, des balcons, des portiques d'escalade, etc.
Caractéristiques et avantages
Support sécurisé
- L'antenne RTK peut être solidement montée dans une position sécurisée à l'aide du mécanisme à vis.
Montage flexible
- Le support à pince ouvre de nombreuses possibilités de montage sur des éléments horizontaux ou verticaux comme des clôtures de jardin, des balcons, des portiques d'escalade, etc.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,7
|Poids avec emballage (kg)
|0,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|290 x 110 x 135