Le support de serrage offre une plus grande flexibilité lors de l'installation de l'antenne RTK. Il vous suffit d'insérer la tête de l'antenne dans le support, puis de le visser sur des éléments horizontaux à l'aide du dispositif de serrage. Le support peut être basculé de l'horizontal à la verticale en une seule étape simple. Une vue dégagée du ciel à 100° doit être maintenue. Il peut être monté sur des clôtures de jardin, des balcons, des portiques d'escalade, etc.