Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 8
|Température (°C)
|max. 155
|Pression maximum (bar)
|250
|Longueur (m)
|10
|Filetage du raccord
|1 x M22 x 1,5 / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
|Poids avec emballage (kg)
|3