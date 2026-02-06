Grâce à l'affichage du niveau de pression, qui est facile à lire dans toutes les conditions météorologiques, et du mode de produit de nettoyage, le pistolet haute pression Kärcher G 120 Q offre un contrôle nettement plus important lors du nettoyage. Les niveaux de pression DOUX, MOYEN et DUR, ainsi que le mode de nettoyage, peuvent être réglés facilement en tournant la lance de pulvérisation Vario Power. Le pistolet de pulvérisation avec adaptateur Quick Connect convient aux nettoyeurs haute pression Kärcher Power Control et Full Control de la classe K 3.