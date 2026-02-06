G 120 Q Full Control
Le pistolet haute pression G 120 Q pour tous les appareils Kärcher K 3 Power Control et Full Control affiche les différents niveaux de pression et le mode de nettoyage. Avec Quick Connect.
Grâce à l'affichage du niveau de pression, qui est facile à lire dans toutes les conditions météorologiques, et du mode de produit de nettoyage, le pistolet haute pression Kärcher G 120 Q offre un contrôle nettement plus important lors du nettoyage. Les niveaux de pression DOUX, MOYEN et DUR, ainsi que le mode de nettoyage, peuvent être réglés facilement en tournant la lance de pulvérisation Vario Power. Le pistolet de pulvérisation avec adaptateur Quick Connect convient aux nettoyeurs haute pression Kärcher Power Control et Full Control de la classe K 3.
Caractéristiques et avantages
Pistolet de pulvérisation de rechange pour les nettoyeurs haute pression Kärcher Power Control et Full Control de la classe K 3
- Pour un remplacement simple du pistolet
Affichage manuel facile à lire pour les réglages de pression et le mode détergent
- Pour une sélection simple de la pression appropriée à l'objet à nettoyer.
Raccord rapide Quick Connect
- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,4
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|432 x 42 x 216