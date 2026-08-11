Garage pour robots tondeuses RCX
Le garage protège le robot tondeuse RCX du soleil et de la pluie. Le toit du garage peut être relevé pour utiliser le robot tondeuse dans la station de charge
Le robot tondeuse RCX est déjà bien protégé du soleil et de la pluie, mais le garage peut encore augmenter la durée de vie de l'appareil. Le toit en plastique solide protège contre les fortes précipitations et la lumière du soleil, préservant ainsi l'apparence et la fonctionnalité de l'appareil. Le toit du garage peut être relevé pour une utilisation pratique du robot tondeuse dans la station de charge. Le garage peut être installé en quelques étapes simples et peut être solidement fixé au sol avec les quatre piquets de terre fournis.
Caractéristiques et avantages
Protection contre les intempéries
- Sous le garage, le robot tondeuse est protégé du soleil et des précipitations.
- La durée de vie du robot tondeuse peut être augmentée grâce à cette protection.
Installation facile
- Le garage est assemblé en quelques étapes simples.
- Le garage peut être fixé au sol rapidement et en toute sécurité à l'aide des quatre piquets de sol fournis.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|3,4
|Poids avec emballage (kg)
|6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|885 x 625 x 380