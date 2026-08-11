Le robot tondeuse RCX est déjà bien protégé du soleil et de la pluie, mais le garage peut encore augmenter la durée de vie de l'appareil. Le toit en plastique solide protège contre les fortes précipitations et la lumière du soleil, préservant ainsi l'apparence et la fonctionnalité de l'appareil. Le toit du garage peut être relevé pour une utilisation pratique du robot tondeuse dans la station de charge. Le garage peut être installé en quelques étapes simples et peut être solidement fixé au sol avec les quatre piquets de terre fournis.