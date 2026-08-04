Gicleur ponctuel
Pour nettoyer sans efforts les endroits difficiles d’accès. Associée à la brosse ronde, nombreuses applications possibles dans la cuisine, la salle de bains et les WC.
Le suceur jet crayon garantit un nettoyage sans peine des fentes, coins, arêtes et autres emplacements difficiles d’accès. Associé à la brosse ronde, il offre une pléthore d’applications: nettoyage des cuisines, salle de bains, sanitaires...
Caractéristiques et avantages
Annexe pour les accessories
- Accessoire pour les brosses, la powerbuse et la rallonge
Forme courbée
- Meilleure accessibilité aux endroits difficilement accesssibles
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|180 x 50 x 40
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Tapis
- Stores vénitiens/volets roulants
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