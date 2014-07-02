Jeu de buses de sablage DN75

Comprend une buse pour hydrosablage et un insert de buse – uniquement pour le dispositif d’hydrosablage 4.762-010.0/022.0.

Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 0,4
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